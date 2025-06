Sezze completati i lavori di restyling alla stazione ferroviaria che da oggi torna pienamente a disposizione di cittadini e pendolari

Sezze celebra oggi un importante traguardo: la riqualificazione completa della sua stazione ferroviaria, tornata a disposizione di cittadini e pendolari con rinnovato entusiasmo. Un progetto ambizioso, finanziato con un investimento totale di 12 milioni di euro, che trasforma radicalmente l’esperienza di viaggio e di attesa. Questa modernizzazione rappresenta un passo avanti fondamentale per migliorare la mobilità e la qualità della vita nella nostra comunità .

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una data importante quella di oggi per i cittadini di Sezze e per tutto coloro che, ogni giorno, raggiungono la stazione ferroviaria per i loro spostamenti verso Roma e altre destinazioni da tutti i monti Lepini. Sono infatti terminati i lavori di restyling della stazione ferroviaria di Sezze Romano, che ha subito una trasformazione radicale. Un progetto di riqualificazione ambizioso. Con un investimento totale di 12 milioni di euro, finanziato da Ferrovie dello Stato, il progetto è intervenuto in tre direzioni principali: Il piazzale antistante la stazione: una ristrutturazione che ha migliorato la viabilità e l’aspetto estetico dell’area, creando uno spazio più accogliente per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sezze, completati i lavori di restyling alla stazione ferroviaria che, da oggi, torna pienamente a disposizione di cittadini e pendolari

In questa notizia si parla di: Sezze Stazione Ferroviaria Cittadini

Ottiene per telefono i dati della carta di credito e ruba 500 euro: denunciata una donna di 45 anni dai Carabinieri della stazione di Sezze - Una donna di 45 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Sezze per aver ottenuto i dati di una carta di credito al telefono e aver sottratto illegalmente 500 euro.

Su questo argomento da altre fonti

Sezze, completati i lavori di restyling alla stazione ferroviaria che, da oggi, torna pienamente a disposizione di cittadini e pendolari; Sezze Scalo: al via la variante urbanistica per la riqualificazione e lo sviluppo; SEZZE SCALO, APPROVATE LE LINEE PER UNA VARIANTE URBANISTICA: PUNTIAMO A VALORIZZARE IL TERRITORIO.

Sezze, bastonate tra cittadini romeni. Un denunciato - È quanto accaduto a Sezze, dove un uomo di 45 anni, di origine romena, ha aggredito un connazionale di 55 anni colpendolo con un bastone.

Incendio alla stazione ferroviaria: auto rubata divorata dalle fiamme - Da qui è partita infatti la segnalazione da parte di una cittadina che mentre passava nei pressi dello scalo ha notato la ...

Auto rubata in fiamme alla stazione di Sezze: indagini in corso - L’allarme è stato dato da una cittadina di Sezze che, transitando nei pressi della stazione ferroviaria locale, ha notato le fiamme avvolgere un veicolo parcheggiato.