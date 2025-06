Sezioni Primavera nei nidi pubblici | La gestione affidata ai privati

L'apertura delle nuove sezioni Primavera nei nidi pubblici, affidate a cooperative private, solleva importanti questioni sul ruolo del personale comunale e la qualità dell'assistenza educativa. La decisione dell’amministrazione ha già acceso il dibattito tra i sindacati, che chiedono chiarimenti sulla futura gestione e sulle implicazioni per bambini e famiglie. A settembre, l’introduzione di una “cogestione” tra educatrici comunali e privati potrebbe rivoluzionare il panorama educativo locale, suscitando speranze e preoccupazioni.

Due nuove sezioni Primavera in altrettanti asili nido comunali, gestite da cooperative private e non dal personale educativo del municipio. È questa la decisione dell'amministrazione che risulterebbe al sindacato Usb, per la quale i sindacalisti hanno già chiesto un incontro di chiarimento al Comune. A far discutere è la prospettiva che, da settembre, nei nidi Monviso e Libertà venga introdotta una "cogestione" tra educatrici comunali e personale esterno. Il sindacato non nasconde le sue perplessità: "Ho saputo qualche giorno fa che a Nova Milanese, laddove è già stata istituita la cogestione, c'è una differenza economica tra pubblico e privato di 300 euro mensili – afferma il sindacalista di Usb Monza, Gianni Romano –.