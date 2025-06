Settore giovanile Spal | Emiliano Corsi guida l' Under 17 verso la semifinale contro Ternana

La storia del settore giovanile Spal, con Emiliano Corsi in prima linea, è una testimonianza di passione, dedizione e sogni che si concretizzano. Venerdì, l’Under 17 affronterà la Ternana a Rieti con l’obiettivo di raggiungere la finale e scrivere un’altra pagina memorabile. Un percorso che dimostra come il talento e l’impegno possano aprire le porte a grandi traguardi, alimentando la speranza di un futuro luminoso per il calcio emiliano.

C’è una storia bella e significativa che riguarda il settore giovanile Spal, in maniera particolare Emiliano Corsi. L’allenatore dell’Under 17, che venerdì a Rieti affronterà la Ternana nella semifinale del campionato. Con l’obiettivo di restare nella città laziale fino a domenica, quando è fissata la finalissima contro la vincente di Benevento e Pro Vercelli. Al pari dell’Under 16 di mister Schiavon, che lunedì incrocerà il Padova nella gara che vale il titolo, l’Under 17 ha vinto la regular season e compiuto un percorso straordinario nei playoff. Superando pure la mazzata della mancata iscrizione al campionato della prima squadra che avrà come conseguenza lo smantellamento del vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settore giovanile Spal: Emiliano Corsi guida l'Under 17 verso la semifinale contro Ternana

