Settore giovanile Juve l’idea di Comolli è chiara | Vogliamo creare un’identità in cui riconoscersi e tutto questo può arrivare da…

Il settore giovanile della Juve si prepara a scrivere un nuovo capitolo, guidato dall’idea innovativa di Damien Comolli. Con un focus sulla creazione di un’identità chiara e riconoscibile, il progetto punta a plasmare non solo futuri talenti, ma anche una cultura vincente e distintiva, capace di rappresentare i valori bianconeri. Tutto questo può arrivare da… una visione strategica che valorizza il talento, la crescita e l’identità.

Settore giovanile Juve, Comolli traccia un’identikit sulla nuova identità di calcio: «Tutto questo può arrivare da.». Damien Comolli ha fatto anche il punto sulla creazione di un modello di calcio a tinte bianconere da attuare già attraverso il settore giovanile Juve. Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo DG della Juventus, il francese ha reso noto come intende creare questo processo. SETTORE GIOVANILE DEVE GUARDARE LA PRIMA SQUADRA – « Volevo creare una cultura, una metodologia fin da giovane in riferimento alla prima squadra, anche giovanile. Nel settore sportivo attuale, l’identità è importante, noi ci occupiamo di intrattenimento, creiamo emozioni e all’interno di questo ci sono identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve, l’idea di Comolli è chiara: «Vogliamo creare un’identità in cui riconoscersi, e tutto questo può arrivare da…»

Settore giovanile Juve, come procedono le armate bianconere nelle rispettive fasi finali: tutte le sfide in programma e il possibile percorso. I dettagli - Il Settore Giovanile della Juventus si appresta a vivere le fasi decisive della stagione, con le squadre Under 17, 16 e 15 pronte a sfidare le avversarie per coronare il sogno scudetto.

