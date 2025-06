Settimana di caldo estremo in Italia | temperature record a Milano Roma e Firenze

Questa settimana segna l'inizio di un’ondata di caldo record in Italia, con temperature che sfiorano i 42°C in Sardegna e toccano i 37°C a Roma, Milano e Firenze. Un’ondata di calore senza precedenti che metterà alla prova le nostre città e i nostri territori. Secondo gli esperti, l’anticiclone nordafricano garantirà picchi di caldo eccezionali anche nel resto d’Europa, aprendo una stagione estiva davvero infuocata.

Si apre una settimana di gran caldo, con temperature di 8-10 gradi in più della media anche al centronord. finora risparmiato dalla canicola. Sono previsti fino a 35°C a Milano, 37 a Roma, 38 a Firenze e Bologna con picchi di 41-42 in Sardegna. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, l' anticiclone nordafricano che si sta dirigendo verso Spagna, Francia, Svizzera e Germania causerà un'impennata delle temperature anche in Italia. Oltre alle massime, anche le minime saliranno durante la notte fino a 23-25°C entro il weekend, specie in Pianura Padana. Questa prima ondata di calore dell'anno, porterà nel cuore dell'Europa 12-14°C in più rispetto alle medie del periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Settimana di caldo estremo in Italia: temperature record a Milano, Roma e Firenze

In questa notizia si parla di: Settimana Caldo Temperature Milano

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Nel fine settimana del 17-18 maggio, Napoli e la Campania si preparano a un assaggio d'estate, con temperature che toccheranno i 25 gradi e giornate soleggiate.

Nei prossimi giorni l'Italia sperimenterà un'ondata di #caldoafricano con alta pressione su tutto il Paese e condizioni via via più calde, con un primo picco atteso tra l’1 e il 2 giugno. Si prevedono oggi, giovedì 29 maggio, i primi 30°C del 2025 a #Roma e and Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano, il caldo torna a farsi sentire: picco atteso tra giovedì e venerdì; Milano si prepara a una settimana di caldo da record: l’estate è arrivata in anticipo; A Milano arrivano caldo e afa come in pieno agosto: ecco cosa succederà.

Si apre settimana rovente con 8-10 gradi in più della media - Sono previsti fino a 35°C a Milano, 37 a Roma, 38 a Firenz ...

Meteo: in arrivo la settimana più calda dell'anno - Fino a 35°C a Milano, 37°C a Roma, 38°C a Firenze e Bologna con picchi di 41-

Afa e temperature sino a 35 gradi: a Milano è la prima vera settimana d'estate - Milano, in arrivo un’ondata di caldo: temperature fino a 35 gradi a partire da martedì 10 giugno.