Settimana della donazione di sangue | quartieristi in prima linea

Dal 16 al 21 giugno, la città di Arezzo si anima di solidarietà con la Settimana della donazione di sangue, un'iniziativa dei Quartieri in prima linea. Un'occasione speciale per unire tradizione e generosità, rafforzando il legame tra comunità e impegno civico. Scopri come puoi fare la differenza e diventare parte di questa grande rete di solidarietà, perché insieme possiamo trasformare ogni goccia di sangue in un gesto di speranza e vita.

Torna la Giostra del Saracino e con essa la solidarietà promossa dai quattro Quartieri aretini. Dal 16 al 21 giugno, infatti, torna la Settimana della donazione di sangue promossa dai quartieristi. Il progetto, promosso da Porta Crucifera che ha poi coinvolto gli altri Quartieri della Giostra del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Settimana della donazione di sangue: quartieristi in prima linea

In tempo di Giostra torna la settimana della donazione di sangue - In occasione della rinomata Giostra del Saracino, Arezzo si accende di solidarietà con la Settimana della Donazione di Sangue, dal 16 al 21 giugno.

