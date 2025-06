Sette sbarchi di migranti in 4 giorni e 500 persone soccorse | l' appello della prefetta ai sindaci

le autorità e delle forze di soccorso, la situazione richiede una risposta unitaria e tempestiva. La prefetta invita i sindaci a collaborare strettamente per affrontare questa emergenza umanitaria, garantendo assistenza e integrazione. È fondamentale che tutti si attivino subito, perché la solidarietà e la cooperazione sono le armi più potenti contro questa crisi senza precedenti.

Dal fine settimana ad oggi si sono susseguiti, in soli quattro giorni, sette sbarchi di migranti (complessivamente, oltre 500 le persone soccorse) presso i porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria. Sebbene gli arrivi in argomento abbiano comportato un’intensa e complessa attività da parte di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sette sbarchi di migranti in 4 giorni e 500 persone soccorse: l'appello della prefetta ai sindaci

In questa notizia si parla di: Sette Sbarchi Migranti Giorni

M5s contro il governo: “Sbarchi aumentati di sette volte rispetto al Conte II. Dov’è finito il vostro blocco navale?” - Il M5S attacca il governo, evidenziando un incremento dei sbarchi di sette volte rispetto al Conte II e chiedendo spiegazioni sul blocco navale promesso.

Su questo argomento da altre fonti

Sette sbarchi in quattro giorni tra Roccella Jonica e Reggio Calabria; Maxi-ondata di sbarchi a Lampedusa: 690 in 24 ore; Migranti: in 524 a Lampedusa con 7 sbarchi, 690 in hotspot.

Migranti, 7 sbarchi in 4 giorni a Reggio e Roccella. Il Prefetto Vaccaro: ‘Grazie a chi è in prima linea’ - E un appello alle istituzioni per la ricerca di strutture idonee per la realizzazione di centri di accoglienza.

Sbarchi: soccorsi altri 278 migranti, erano in mare da tre giorni - La Guardia Costiera ha messo in salvo 278 migranti che sono stati intercettati e soccorsi ad alcune decine di miglia al largo delle coste della Locride, mentre erano a bordo di due pescherecci su cui ...

Ripartono gli sbarchi: 1500 migranti in tre giorni (dalla Libia), +135% sul 2024. Il governo spera ancora nell'Albania - 321 migranti sbarcati da inizio anno (il 10%) provengono dal Pakistan, 206 (il 7%) dall'Egitto, 119 ...