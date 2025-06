Sette giorni d’innovazione alla Liuc Startup AI e ricerca | donne in vista

È iniziata alla Liuc la prima edizione della “Settimana dell’Innovazione,” un evento che trasforma idee in realtà. In quattro intensi giorni, tra incontri e workshop, si esplorano start-up, imprenditorialità, intelligenza artificiale e finanziamenti innovativi, coinvolgendo studenti, professionisti e futuri imprenditori. Coordinata dalla delegata del rettore all’Innovazione, Gloria Puliga, questa iniziativa mira a ispirare e supportare le menti più brillanti. Scopri come questa settimana può cambiare il tuo futuro!

Si è aperta ieri la prima edizione della “ Settimana dell’innovazione “ alla Liuc. Quattro giorni di incontri che l’Università dedica a temi quali il mondo delle start-up, l’ imprenditorialità, le opportunità offerte dall’ IA e i canali di finanziamento per progetti innovativi. Coordinata dalla delegata del rettore all’Innovazione, Gloria Puliga, l’iniziativa si rivolge a una molteplicità di target: dagli studenti delle superiori agli universitari, dai docenti ai manager e agli startupper. Oggi e domani si svolgeranno due giornate di formazione imprenditoriale riservate a studentesse dei corsi di Laurea magistrale, studentesse PhD, assegniste di ricerca, ricercatrici a tempo determinato e indeterminato nell’ambito del programma di Netval (il network per la valorizzazione della ricerca) e Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), dal titolo “Formazione imprenditoriale in ambito universitario e attività di valorizzazione delle invenzioni promosse da donne“, che ha già coinvolto diversi Atenei italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sette giorni d’innovazione alla Liuc. Startup, AI e ricerca: donne in vista

In questa notizia si parla di: Innovazione Giorni Liuc Sette

Tre giorni nel segno della sostenibilità e dell'innovazione: all'autodromo Enzo e Dino Ferrari torna 'Imola green' - Dal 30 maggio al 1° giugno, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà la quarta edizione di "Imola Green", un evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione.

Sette giorni d’innovazione alla Liuc. Startup, AI e ricerca: donne in vista; Innovazione, quattro giorni di incontri alla Liuc; University Startup Challenge, innovazione urbana e imprenditorialità giovanile.

Alla Liuc la settimana dell'innovazione,4 giorni di incontri - Prima edizione della Settimana dell'Innovazione della Liuc: quattro giorni di incontri che l'università dedica a temi come il mondo delle start -

Idee, futuro, imprenditoria femminile: alla Liuc di Castellanza la prima Settimana dell’Innovazione - Dal 9 al 12 giugno quattro giorni di incontri che l’Università dedica ad alcuni grandi temi, quali il mondo delle start-

Innovazione: Umbria e Toscana davanti alla Lombardia per l’indice della Liuc - attivo all’interno del Centro sull’Innovazione tecnologica e l’economia circolare della Liuc Business School di Castellanza.