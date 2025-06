Sessant’anni di Orobica Pesca insieme ad Atalanta Bergamasca Calcio

Sessant’anni di Orobica Pesca, un legame indissolubile con Bergamo e l’Atalanta Bergamasca Calcio, testimoniano la passione autentica e la dedizione di un’impresa familiare cresciuta nel cuore della nostra terra. Da Giovanni a oggi, ogni traguardo è stato un nuovo punto di partenza, alimentato dalla qualità, dall’innovazione e dall’amore per il territorio. Un anniversario che celebra non solo il passato, ma anche un futuro ricco di opportunità e successi.

Sessant'anni e non sentirli. Quando il legame con il territorio è autentico, la passione è radicata e la visione guarda al futuro, ogni traguardo si trasforma in un nuovo inizio. Orobica Pesca celebra il suo sessantesimo anniversario con lo spirito che da sempre la contraddistingue: quello di un'impresa familiare, nata nel cuore di Bergamo e cresciuta con il lavoro, l'innovazione e il rispetto per la qualità. Fondata nel 1965 da Giovanni Cacciolo Molica e dalla moglie Gabriella Grismondi, Orobica Pesca ha portato in città i profumi e i sapori del mare, diventando nel tempo un punto di riferimento per migliaia di clienti, oltre 1,5000 ristoranti in Lombardia e per una rete di collaboratori che ogni giorno contribuiscono a scrivere questa storia.

