Sesko Juventus anche sullo slovacco risuonano le sirene di quel campionato | diversi club hanno avanzato delle offerte ma la sua intenzione è questa La situazione

Benjamin Sesko, il giovane attaccante slovacco, sta attirando l'attenzione di molti club europei e persino della Saudi Pro League. La Juventus è forte nel pressing, ma le offerte sono tante e le intenzioni del giocatore sembrano chiare. Con il mercato estivo ancora aperto, sarà interessante scoprire se Sesko vestirà bianconero o sceglierà una strada diversa. La battaglia per il suo futuro è appena cominciata.

Sesko Juventus, quel campionato è pronto a fare follie per l'attaccante slovacco! Le offerte ci sono, ma lui ha questa idea. Benjamin Sesko sarà uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. L'attaccante slovacco è un obiettivo della Juventus, ma su di lui si sono fatti avanti diversi club. Anche quelli della Saudi Pro League. Secondo quanto asserito da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, diversi sodalizi si sono fatti avanti con proposte concrete e importanti. Tuttavia l'idea dell'attaccante del Lipsia è quella di rimanere in Europa.