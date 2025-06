Serie C un caso senza precedenti su Rai 2

La Serie C diventa un caso senza precedenti su Rai 2, con Tele... Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo. In questa puntata, ci immergiamo nel dramma del calcio italiano, tra crisi e cambiamenti, con l'ultimo episodio di Pescara-Ternana e le conseguenze di un mercato in tumulto. La situazione riflette non solo il pallone, ma anche il volto stesso dell’Italia, che rischia di perdere autorevolezza e prestigio. Continua a leggere per scoprire come il nostro calcio si confronta con le sfide del presente.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Pescara-Ternana ¬†- Rai 2) Il calcio italiano √® in grave crisi e Spalletti √® appena stato esonerato. Uno dei problemi √® che ora si fa fatica a sentir parlare italiano nelle partite del nostro campionato. Problema che non riguarda solo la disciplina sportiva ma anche la reputazione di una nazione se si pensa che alcuni economisti attribuiscono a una vittoria ai Mondiali un effetto positivo sul Pil. Dalla Serie C invece arriva un indicatore che va interpretato: Pescara-Ternana, finale playoff per la B, ha ottenuto un ottimo risultato in prime time su Rai 2 con 735mila spettatori e il 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Serie C, un caso senza precedenti su Rai 2

