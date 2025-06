Serie C ecco quando inizierà il campionato 2025 26 e la Coppa Italia

La suspense si fa più intensa: il torneo di Serie C 2025/26 sta per partire! Con il calcio che scalpita, la Lega Pro ha annunciato l'inizio ufficiale il 24 agosto, con una lunga corsa fino al 26 aprile 2026. Tra i momenti clou, i tre turni infrasettimanali e la pausa natalizia. La Coppa Italia di Serie C apre le danze già il 17 agosto. Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questa nuova stagione!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il torneo di Serie C 202526 inizierà domenica 24 agosto e terminerà domenica 26 aprile 2026. A renderlo noto con un comunicato la Lega Pro: previsti tre turni infrasettimanali in date ancora da definire. Il campionato si fermerà per una sosta il 28 dicembre. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è in programma domenica 17 agosto. L'articolo Serie C, ecco quando inizierà il campionato 202526 e la Coppa Italia proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, ecco quando inizierà il campionato 2025/26 e la Coppa Italia

