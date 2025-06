Serie C 2025-2026 tutte le date | prima giornata il 24 agosto l' ultima il 26 aprile

Dopo aver conquistato la Serie C e lo scudetto dei dilettanti, il Livorno si prepara con entusiasmo alla nuova avventura professionistica. Con la prima giornata prevista per il 24 agosto 2025 e l’ultima il 26 aprile 2026, i tifosi sono già in trepidante attesa di rivivere le emozioni del calcio di alta categoria. La stagione promette spettacolo, sfide appassionanti e nuovi traguardi da raggiungere: il ritorno in campo è ormai alle porte!

Dopo aver conquistato la serie C e lo scudetto dei dilettanti, il Livorno è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Tra poco più di due mesi infatti gli amaranto torneranno a calcare i campi del calcio professionistico dove mancavano da tanti, troppi anni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano - Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

#FIORENTINA, QUASI TUTTE LE BIG ALL’INIZIO Le date delle sfide con le squadre più importanti del campionato di #SerieA per la prossima stagione Prima parte di campionato complicata, almeno sulla carta Per sapere il calendario completo correte s Partecipa alla discussione

SERIE A 2025/2026: LE DATE Simonelli: "Giocheremo il weekend prima di Natale (21-22 dicembre) e quello dopo (27-28 dicembre). Primo weekend del 2026 il 3-4 gennaio. Quindi non ci saranno soste. Il calendario è super intasato, abbiamo una quantità di Partecipa alla discussione

