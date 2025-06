Serie B 2025-26 | Pescara torna attesa per Salernitana-Sampdoria

Il campionato di Serie B 2025-26 si avvicina entusiasticamente, con il ritorno del Pescara di Baldini che, dopo quattro anni, torna in cadetteria grazie alla vittoria ai rigori contro la Ternana. Resta ancora da definire il duello tra Salernitana e Sampdoria per la salvezza, con gli incontri di playout in programma a metà giugno. La stagione promette emozioni e suspense: chi riuscirà a conquistare la promozione o evitare i playout?

La serie B che inizierà nel weekend del 24 agosto è quasi definita dopo il ritorno in cadetteria (era assente da quattro anni) del Pescara di Baldini che ha vinto ai rigori la finale playoff con la Ternana. Ovviamente manca la vincente del playout tra Salernitana e Sampdoria; l’andata è in programma alle 20.30 del 15 giugno a Genova, il ritorno allo stesso orario del 20 giugno a Salerno. Sempre che più avanti non esca qualche pasticciaccio all’italiano che riveda inopinatamente l’attuale format anche se il presidente federale Gravina di recente ha eliminato tale possibilità . In cadetteria però è già successo di tutto e di più quando il campionato 2003-2004 venne allargato a 24 squadre durante un’estate incandescente con i ripescaggi di Catania, Genoa, Salernitana e della Fiorentina che dopo aver vinto la C2 saltò la C1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B 2025-26: Pescara torna, attesa per Salernitana-Sampdoria

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

