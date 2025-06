Serie A le ultime sulle panchine | Tudor resta alla Juventus Giampaolo saluta il Lecce

Le ultime notizie di Serie A svelano un panorama ancora in evoluzione, mentre alcune panchine trovano stabilità e altre restano incerte. Tudor resta alla Juventus, confermato da Comolli, dissipando i dubbi sul futuro bianconero. Tuttavia, il calcio italiano continua a sorprendere: Giampaolo saluta il Lecce, lasciando spazio a nuovi scenari. La stagione si avvicina e le strategie tattiche sono più che mai in fermento: chi guiderà le squadre al successo?

La panchina dell’Italia non è l’unica a non avere un padrone dopo la scelta di Ranieri di dedicarsi unicamente alla Roma. In Serie A infatti ci sono ancora diverse situazioni che si stanno definendo in questi giorni, con tante squadre ancora senza una certezza su chi sarà la guida tecnica. Tra queste non c’è più la Juventus, con Comolli che ha confermato Igor Tudor anche per la prossima stagione, allontanando subito le possibili voci di un interessamento per Spalletti. Queste le parole del nuovo direttore generale bianconero: “ Igor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione e non solo per il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it