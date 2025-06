Serena Rossi sul matrimonio con Davide Devenuto | Eravamo in 14 agli amici abbiamo mandato le foto con le fedi

In un mondo che corre veloce, il matrimonio di Serena Rossi e Davide Devenuto è stato un dolce segreto svelato solo a pochi intimi. In giugno 2023, in un momento di pura semplicità e autenticità, hanno detto sì in modo discreto, condividendo con amici e fan un frammento di felicità spontanea. Ecco i retroscena di quella giornata indimenticabile, un amore autentico che ha deciso di rimanere tra le righe. Continua a leggere.

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati a giugno 2023 in gran segreto. In un'intervista, l'attrice svela i retroscena di quel momento così intimo: "Davide indossava giacca e pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestito bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Davide Serena Rossi Devenuto

Serena Rossi sul matrimonio con Davide Devenuto: Eravamo in 14, agli amici abbiamo mandato le foto con le fedi; Serena Rossi racconta la love story con Davide Devenuto: «È l’amore della mia vita»; Serena Rossi: Davide Devenuto è l'amore della mia vita.

Davide Devenuto, chi è il compagno di Serena Rossi/ “Come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi” - Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, la popolare attrice di serie tv e film di successo.

Chi è Davide Devenuto, il marito di Serena Rossi e padre del piccolo Diego - Davide Devenuto è un attore romano, marito di Serena Rossi, che ha conosciuto sul set di Un posto al Sole.

Chi è Davide Devenuto, il marito di Serena Rossi: attore famosissimo di Un Posto al Sole - La sua vita privata, in particolare la relazione con Serena Rossi, ha catturato l’attenzione dei fan e dei media, diventando oggetto di curiosità e ammirazione.