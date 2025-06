Serena Rossi | Per contratto chiedo la controfigura nelle scene di nudo e di sesso

Serena Rossi, attrice napoletana amatissima e prossima ai 40 anni, si prepara a celebrare questa tappa speciale in un contesto insolito: un rudere nel sud della Sardegna. Tra progetti cinematografici e la volontà di vivere le proprie esperienze senza compromessi, Serena ha richiesto una controfigura nelle scene più intime, dimostrando il suo impegno per l'autenticità e il rispetto verso il suo lavoro. La sua scelta riflette una nuova dimensione di libertà e consapevolezza nel mondo dello spettacolo.

Serena Rossi, tra le attrici napoletane più apprezzate, sta per compiere 40 anni. Per l'occasione in una intervista al Corriere ha spiegato che li festeggerà nel rudere nel sud della Sardegna che stanno terminando di ristrutturare. L'attrice è impegnata al momento al cinema con un film.

