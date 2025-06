Serena Rossi | JLo che bacia Ben Affleck? Capii una cosa Per le scene di sesso chiedo…

Nel cuore dell’estate, mentre si avvicina ai suoi quarant’anni, Serena Rossi apre il suo mondo in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Tra aneddoti, emozioni e riflessioni sulla carriera, la star svela anche i sorprendenti dettagli delle sue interpretazioni più intense, come le scene di sesso con JLo e Ben Affleck. Un racconto autentico e coinvolgente che ci permette di scoprire il volto più profondo di questa artista brillante e versatile.

Serena Rossi a Roma Summer Fest 2025 - Serena Rossi debutta a Roma Summer Fest 2025 con il suo primo spettacolo teatrale, un viaggio tra musica e racconti ambientato nella città più misteriosa del mondo.

Serena Rossi, ad agosto compie 40 anni. Li festeggia a teatro? «No, perché il mio lavoro, che pure amo, non è la mia vita. Ci sono giorni che desidero trascorrere con la mia famiglia».

Serena Rossi: «Vidi Affleck baciare JLo, e capii che si sarebbero lasciati. Per le scene di sesso e nudo chiedo sempre la controfigura»

Serena Rossi: «JLo che bacia Ben Affleck davanti a me? Capii che si sarebbero lasciati. Per le scene di sesso chiedo sempre la controfigura» - L'attrice: «Io e il mio compagno ci siamo sposati alle Terme di Caracalla in scarpe da tennis.

