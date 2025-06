Serena Rossi e il bacio tra J Lo e Ben Affleck a Venezia | Capii che sarebbero lasciati

Serena Rossi, con il suo sorriso radioso e la passione che trasmette, ci ha regalato un’immagine indimenticabile sul red carpet di Venezia. Quel momento tra il bacio tra J Lo e Ben Affleck rimarrà impresso come un fotogramma di un film che abbiamo già vissuto, evocando emozioni forti e ricordi indelebili. La magia del cinema si manifesta anche nei dettagli più semplici, ma capaci di catturare il cuore di chi osserva.

Vi ricordate? Certe immagini si fissano nella memoria come fotogrammi di un film che si conosce già, anche se non lo si è mai visto. Per Serena Rossi, uno di questi momenti si è consumato proprio al Festival di Venezia, sul red carpet, tra abiti scintillanti e flash impazziti che in parte erano per lei visto che nel 2021 ricopriva il ruolo di madrina. Era lì per lavoro, certo, ma anche per passione, perché il cinema, per lei, è un’emozione continua. Eppure, quella volta, l’attenzione non era tutta per i film in concorso. Serena Rossi, la previsione sulla rottura tra J. Lo e Ben Affleck. Jennifer Lopez e Ben Affleck, coppia da copertina tra le più amate di sempre, stavano vivendo il loro ritorno di fiamma sotto gli occhi del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serena Rossi e il bacio tra J. Lo e Ben Affleck a Venezia: “Capii che sarebbero lasciati”

Serena Rossi a Roma Summer Fest 2025 - Serena Rossi debutta a Roma Summer Fest 2025 con il suo primo spettacolo teatrale, un viaggio tra musica e racconti ambientato nella città più misteriosa del mondo.

