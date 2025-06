Serena Rossi e il bacio fra Jennifer Lopez e Ben Affleck | Io non pomicio con mio marito davanti agli altri

Serena Rossi, con la sua intimezza e sincerità, rivela un retroscena sorprendente su una delle coppie più chiacchierate di Hollywood: Jennifer Lopez e Ben Affleck. Prima che il mondo si accorgesse della loro crisi, l'attrice italiana aveva già intuito il destino di quella love story da favola. Un dettaglio che ci fa riflettere sul potere delle intuizioni e sulla delicatezza dei sentimenti spiegati dietro le quinte. Ecco cosa ha svelato al Corriere della Sera.

No, non è stata la femme fatale o la terza incomoda. Eppure, prima degli altri, sapeva che quella “coppia da favola” aveva le ore contate. L’attrice italiana Serena Rossi ha svelato al Corriere della Sera un curioso retroscena su una delle coppie più discusse di Hollywood: quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco cosa ha detto. Serena Rossi: “Sapevo che si sarebbero lasciati”. Era il settembre 2021 quando l’attrice italiana, madrina del Festival del Cinema di Venezia incontrò Jennifer Lopez sul red carpet. Educatamente Serena Rossi tentò di presentarsi, ma proprio mentre stringeva la mano della cantante statunitense, arrivò Ben Affleck che baciò la sua fidanzata di allora interrompendo le presentazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serena Rossi e il bacio fra Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Io non pomicio con mio marito davanti agli altri”

