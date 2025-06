Serena Brancale | Simona Ventura mi bocciò a X Factor Disse che ero poco credibile non le piaceva il mio outfit

Serena Brancale rivela un aneddoto sorprendente dal suo passato: più di 15 anni fa, durante il provino per X Factor, una giudice influente come Simona Ventura la bocciò, criticando il suo stile e la sua credibilità. Quel momento ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, alimentando la sua determinazione a dimostrare il suo valore. Ma cosa è successo dopo? Continua a leggere.

Serena Brancale ha ricordato il provino a X Factor fatto più di 15 anni fa, quando la sua carriera non era ancora esplosa. All'epoca non passò le selezioni per colpa della giudice Simona Ventura: "Disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita. Non capì nulla di me, da allora non l’ho più vista”. 🔗 Leggi su Fanpage.it