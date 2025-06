Serbia Andorra sono ufficiali le formazioni del match di qualificazione ai Mondiali | ecco la scelta su Vlahovic!

La Serbia affronta Andorra in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali di USA e Canada, con Vladimir Stojkovic che ha ufficializzato la formazione. L’attenzione è tutta su Dusan Vlahovic, protagonista assente ma determinante per il futuro della squadra. La decisione sulla sua presenza o meno potrebbe fare la differenza: scopriamo insieme le scelte e le strategie che potrebbero cambiare il destino di questa importante partita.

Serbia Andorra, Stojkovic ha scelto lo schieramento ufficiale del match di qualificazione ai Mondiali: ecco la decisione su Vlahovic!. Vladimir Stojkovic ha scelto la formazione ufficiale con cui la sua Serbia si opporrà ad Andorra per il match valido per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di USA e Canada. Ecco la scelta ufficiale sull’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic. Serbia ( 3-1-4-2 ): Petrovic; Stojic, Milenkovic, Pavlovic; Gudej; Zikvovic, Lukic, Katai, Terzic; Vlahovic, Mitrovic. CT: Martinez. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serbia Andorra, sono ufficiali le formazioni del match di qualificazione ai Mondiali: ecco la scelta su Vlahovic!

In questa notizia si parla di: andorra - match - serbia - qualificazione

Dusan! La Serbia affronta Andorra nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 Partecipa alla discussione

