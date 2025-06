Serate al cinema al parco del Grumello

Quest’estate, il Parco del Grumello si trasforma in un incantevole cinema all’aperto, regalando tre serate di emozioni sotto le stelle: domenica 15, 22 e 29 giugno. Curata dal noto critico Massimiliano Fierro, questa iniziativa propone un'esclusiva selezione di cinema sperimentale, tra cortometraggi e lungometraggi internazionali. Un’esperienza unica che unisce arte, natura e cultura, perfetta per chi desidera vivere il cinema in modo nuovo e coinvolgente...

Cinema al Parco del Grumello, con tre serate in programma domenica 15, 22 e 29 giugno con Humanities, quando il giardino del Cedro si trasformerà in un’arena cinematografica sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione esclusiva di produzioni di cinema sperimentale. La manifestazione, curata dal critico Massimiliano Fierro, propone 18 cortometraggi e 3 lungometraggi internazionali, selezionati dai principali festival del circuito indipendente. Le opere esplorano il limite come luogo di trasformazione, confine, soglia e rottura, restituendo, ognuna con un suo linguaggio, "il gesto del cambiamento, tra sospensione, memoria, ripetizione e interruzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serate al cinema al parco del Grumello

