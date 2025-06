Serata con i donatori insieme all’Avis

Unitevi a noi per una serata speciale dedicata ai donatori e ai loro familiari, un momento di festa e riconoscenza nell’ambito della Festa del Donatore organizzata dall’Avis Spinetoli-Pagliare. È l’occasione perfetta per ringraziare chi con generosità salva vite ogni giorno, rafforzando l’importanza di una donazione costante e consapevole. Gli organizzatori fanno un appello: la vostra partecipazione può fare la differenza.

L’Avis Spinetoli-Pagliare aspetta donatori e familiari per celebrare la festa del donatore. Un’occasione per ringraziare i tanti donatori di sangue e creare una più ampia consapevolezza della necessità di una donazione regolare, ma anche per sottolineare la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l’anno. L’appuntamento è per sabato, 14 giugno, alle 19, nella sala ‘Don Paolo Rossi’ a Pagliare del Tronto. Gli organizzatori fanno un appello ai donatori e familiari: per questioni organizzative è necessario confermare la presenza entro il 12 giugno. Info 0736 899999 o all’email spinetolipagliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata con i donatori insieme all’Avis

In questa notizia si parla di: Donatori Avis Serata Insieme

Musica e solidarietà a Brandizzo: una serata per celebrare i donatori di sangue e sostenere il rinnovo della sala prelievi; AVIS e FantaSanremo insieme per promuovere la donazione di sangue; Festa grande per l'AVIS Riccia: si celebrano i 20 anni di Nuova Vita.

Serata con i donatori insieme all’Avis - Pagliare aspetta donatori e familiari per celebrare la festa del donatore.

“Donatori senza frontiere”: riflessioni e testimonianze alla terza edizione dei Dialoghi di AVIS Barletta - Si è svolto ieri, 4 giugno, l’incontro “Donatori senza frontiere”, terza edizione dei Dialoghi di AVIS Barletta, presso la Sala della Comunità Sant’Antonio.

Solidarietà in divisa: Polizia e Avis insieme per salvare vite, oltre 20 donazioni a Livorno - Solidarietà in divisa: Polizia e Avis insieme per salvare vite, oltre 20 donazioni a Livorno #polizialivorno #avis #donazionisangue ...