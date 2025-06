Serata alla cantina Ca Modeano con l' aperitivo letterario e la visita alla tenuta

Sabato 14, la Cantina Ca Modeano di Palazzolo dello Stella si trasforma in un palcoscenico di cultura e gusto. Dalle 19.00, l'Aperitivo Letterario svelerĂ le pagine del romanzo di Simonetta Donato, "Relazioni imperfette e magici istanti", dove le vite dei personaggi si intrecciano in un affresco di emozioni e incontri speciali. Un'occasione unica per immergersi in un universo di parole e sapori, tra degustazioni e narrazioni coinvolgenti. Non mancate!

