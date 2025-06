Sequestro del centro commerciale di via del Lido | si discute il ricorso

Il sequestro del centro commerciale di via del Lido torna al centro delle discussioni, con il ricorso che viene ora esaminato. Dopo un primo provvedimento annullato, si riaccende il dibattito sull’ipotesi di lottizzazione abusiva: queste strutture, unite in un unico edificio, sollevano interrogativi sulla legalità e sulla tutela del territorio. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutta la comunità , che attende risposte chiare e definitive.

Il nuovo sequestro del magastore di via del Lido è scattato lo scorso aprile, scattato dopo un analogo provvedimento di gennaio 2024 poi annullato dal Riesame un mese dopo. L'ipotesi è quella di lottizzazione abusiva, perché le tre medie strutture di vendita costituirebbero un edificio unico.

