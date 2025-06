Sequestrati 260 chili di cibo per animali scaduto in un negozio di Parma

A Parma, le forze dell'ordine hanno sequestrato 260 chili di cibo per animali scaduto, evidenziando l’importanza della sicurezza alimentare anche nel settore pet. Un intervento che sottolinea come il rispetto delle norme sia fondamentale per tutelare la salute dei nostri amici a quattro zampe e la fiducia dei consumatori. Al legale...

A Parma i carabinieri del Nas, presso un’attività commerciale, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 953 confezioni di mangime per animali da compagnia, pari a 256 kg di prodotto, risultati scaduti di validità. Il valore complessivo della merce ammonta a circa 5 mila euro. Al legale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sequestrati 260 chili di cibo per animali scaduto in un negozio di Parma

Cosa riportano altre fonti

Sequestrati 260 chili di cibo per animali scaduto in un negozio di Parma; Maxi operazione anti-droga in tutta la Romagna e in varie città italiane: sotto sequestro 250 chili di coca; Inseguito lungo il raccordo: catturato con 40 chili di cocaina e quasi 190mila euro in contanti.

Prosciutti, pancette e salami non tracciati: sequestrati 1000 chili di carne suina a Parma - Il Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, nell'ambito dell'operazione "Tutum", ha sequestrato 1.

Alimentari, tre chili di prodotti ortofrutticoli sequestrati tra Parma, Salerno e Napoli - Questo il bilancio di accertamenti condotti dai nuclei Antifrodi dei Carabinieri di Parma e Salerno, nelle ...

Sequestrati 22 chili di alimenti scaduti in una gelateria a Modena, insetti nel locale: chiuso un bar a Parma - Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati 22 chili di alimenti vari, tra cui creme e preparati per gelati ...