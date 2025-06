Separazioni difficili Le vittime sono i figli oltre 350 seguiti dai servizi sociali

Le separazioni sono spesso un percorso difficile, ma il vero prezzo lo pagano i figli. Con oltre 357 minori seguiti dal Servizio sociale territoriale di Rimini per conflittualità genitoriale, emerge una dolorosa realtà: i bambini sono le vere vittime di divorzi sempre più conflittuali. Questi numeri denunciano un’urgenza di intervento e di attenzione, affinché si possa proteggere il benessere delle nuove generazioni e favorire un clima di rispetto e serenità tra genitori.

Separazioni sempre più conflittuali, e a rimetterci sono i figli. C'è un dato che mostra quanto le separazioni siano sempre più un terreno di scontro. Quel numero è 357, tanti sono i minori seguiti dal Servizio sociale territoriale del Distretto di Rimini per problematiche di ' conflittualità genitoriale '. In oltre trecento casi, per l'esattezza 307, i bambini e le bambine vengono presi in carico dal servizio perché tra mamma e papà è scontro aperto. Situazioni sempre più complesse in cui i figli finiscono per essere sballottati da un genitore all'altro, in perenne lotta, con ripercussioni primariamente a livello psicologico sui minori.

