Senza una casa tensioni con il Comune | Mia moglie è incinta costretti a dormire in un furgone o in un' auto

Storia di sofferenza e resilienza: una coppia in difficoltà a Cesena, senza una casa, costretta a vivere in un furgone o in auto, con timori crescenti e minacce di sfratto. La loro vicenda, iniziata nel giugno 2024 con l’ombra di uno sfratto imminente, è diventata un esempio di come le tensioni con le istituzioni possano aggravare le difficoltà quotidiane di famiglie vulnerabili. Una storia che chiede attenzione e soluzioni umane ed efficaci.

Già nel giugno 2024 avevano minacciato di dormire a Palazzo Albornoz con un figlio piccolo dopo aver ricevuto uno sfratto. A distanza di un anno la loro situazione non è affatto migliorata: proseguono le tensioni di una coppia di origine nord-africane con il Comune di Cesena. La storia è uno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Senza una casa, tensioni con il Comune: "Mia moglie è incinta, costretti a dormire in un furgone o in un'auto"

