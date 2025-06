Senza fissa dimora trovato morto

Un’altra tragica perdita che scuote la nostra comunità. Questa mattina, un uomo di mezza età senza fissa dimora è stato trovato senza vita in un’area verde di via Larga, probabilmente stroncato da un malore. Un'ulteriore testimonianza delle difficoltà e delle fragilità che affrontano le persone senza fissa dimora. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di soluzioni concrete e umane nel nostro tessuto sociale.

Trovato morto all’alba un uomo di mezza età, senza fissa dimora e di origine straniera, in un’area verde in via Larga, verso via dell’Industria. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a un malore. A detta di un testimone l’uomo aveva già problemi con l’uso e l’abuso di alcolici, tanto da essere ricoverato a inizio mese in evidente stato di alterazione dovuto proprio al consumo di alcool. Ieri mattina poi è stato constatato il decesso. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia. A fare la scoperta, intorno alle 8 di ieri, è stato un addetto alla manutenzione del verde che stava tagliando l’erba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senza fissa dimora trovato morto

