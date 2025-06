Senato confermati quasi tutti i presidenti delle commissioni permanenti Anche Marti rimane presidente commissione Istruzione

Il rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti del Senato si è concluso senza sorprese, rafforzando gli equilibri politici della maggioranza. La conferma quasi totale degli uscenti testimonia stabilità e continuità nell'agenda parlamentare, con l'eccezione di pochi cambiamenti strategici. Tra le conferme spicca anche quella di Marti come presidente della Commissione Istruzione, un segnale di fiducia e consolidamento. Questo scenario apre nuove prospettive per le prossime sfide legislative.

