Sempre più alta la tensione a Los Angeles disputa tra Trump e la California

Sempre più alta la tensione a Los Angeles: tra scontri violenti e dure opposizioni, Trump intensifica la sua risposta, schierando 700 membri delle forze dell’ordine in una mossa che rischia di acutizzare ulteriormente il conflitto. La crisi si infiamma, mettendo a dura prova l’equilibrio tra sicurezza e libertà. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le implicazioni di questa decisione si fanno sempre più evidenti.

Donald Trump ha drasticamente intensificato la sua risposta agli scontri tra polizia e manifestanti a Los Angeles; misure denunciate come sproporzionate e illegali dagli oppositori del presidente americano. Dopo diversi giorni di scontri, a volte violenti, tra forze dell’ordine e manifestanti contrari alla politica repressiva sull’immigrazione irregolare, il repubblicano 78enne ha preso la decisione eccezionale di schierare 700 membri in servizio attivo del Corpo dei Marines negli Stati Uniti. Il governatore Newsom non l’ha presa bene. «I Marines statunitensi hanno prestato servizio onorevolmente in numerose guerre per difendere la democrazia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it