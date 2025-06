Sempre aperti a donare in provincia di Frosinone donati 870 pasti caldi a chi è in difficoltà

Sempre aperti a donare a Frosinone e provincia, un’iniziativa che fa la differenza: con 870 pasti caldi offerti a chi è in difficoltà, McDonald's e la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald dimostrano che un gesto di solidarietà può portare speranza e calore. Questa quinta edizione testimonia come, unendo le forze, si possa creare un impatto positivo nella comunità. Insieme, continuiamo a far brillare il valore della generosità.

La quinta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Frosinone e provincia, dove McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In città e provincia, sono 870 i pasti caldi.

