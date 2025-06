Selezione di Miss Mamma Italiana vince una gambettolese e premiata una signora di Cesena

La passione, la grazia e il sorriso delle mamme italiane si fanno protagoniste nella selezione di “Miss Mamma Italiana 2025”. Dopo aver incoronato una splendida miss gambettolese e premiato una signora di Cesena, il concorso nazionale continua a coinvolgere tutte le mamme d’Italia. Con il suo fascino ormai alla sua 32esima edizione, questa kermesse celebra la bellezza autentica delle mamme di tutta la penisola, dimostrando che ogni mamma merita di essere riconosciuta e celebrata.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per "Miss Mamma Italiana edizione 2025", concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest'anno alla sua 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme che hanno un'età tra.

Daniela, impiegata premiata a Miss Mamma Italiana - Minerbio celebra con orgoglio Daniela Bergonzoni, 58enne impiegata, che ha conquistato il secondo posto nella categoria 'Miss Mamma Italiana Evergreen'.

Selezione di Miss Mamma Italiana a San Cesareo: premiata una mamma di Fara in Sabina, Giulia Gaetani Partecipa alla discussione

