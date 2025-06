Selenella rilancia | La produzione è al top Ma il clima impazzito è la vera sfida futura

a rilanciare con successo la produzione 232, portandola ai livelli più alti di sempre. Tuttavia, il clima impazzito rappresenta ancora la vera sfida futura, richiedendo innovazione e resilienza per garantire qualità e sostenibilità. In questo contesto, il nostro impegno resta focalizzato a superare gli ostacoli e a consolidare la leadership nel settore delle patate italiane di alta qualità.

"Negli ultimi anni abbiamo affrontato grandi sfide, intensificato gli sforzi produttivi estendendo le aree di produzione lungo la penisola italiana e rivisto metodi e tempi di lavorazione in campo e a livello organizzativo", spiega Massimo Cristiani, Presidente di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, in piena campagna di commercializzazione delle Patate Novelle. "Nonostante le difficoltà dovute al cambiamento climatico siamo tornati a produrre in modo regolare e, quest’anno, siamo riusciti a superare perfino i numeri del 2020, ovvero l’anno di massima redditività registrato proprio durante il Covid – prosegue con soddisfazione – I consumatori di oggi giustamente pretendono prodotti sicuri, qualitativamente elevati e preferibilmente di origine nazionale, ed è quello che Selenella garantisce". 🔗 Leggi su Lanazione.it