Segrate si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica con otto emozionanti concerti al Parco Novegro, trasformato nel Parco della Musica Milano. Dall’energia dei Massive Attack fino alla potenza degli Smashing Pumpkins, residenti e visitatori potranno godere di serate indimenticabili senza allontanarsi da casa. La sicurezza e il divertimento sono garantiti, mentre il cuore musicale di Milano si accende sotto il cielo estivo. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa imperdibile stagione musicale.

Si comincia il 18 giugno coi Massive Attack e si chiude il 30 luglio con gli Smashing Pumpkins. Sta per alzarsi il sipario sugli 8 concerti all’aperto che saranno ospitati a breve nell’area verde del Parco esposizioni di Novegro, trasformata per l’occasione nel Parco della Musica Milano. Grazie a un accordo tra la famiglia Pagliuzzi, proprietaria del sito, e Unipol Arena, organizzatore dei concerti, Segrate diventerà un palcoscenico della musica live, con le esibizioni anche di Ozuna (20 giugno), Nine Inch Nails (24 giugno), Kool and the Gang (29 giugno), De La Soul (2 luglio), Willi Peyote (10 luglio) e The Who (22 luglio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Segrate, estate di musica. Concerti al parco Novegro. I residenti in allerta: "Situazione sotto controllo"

