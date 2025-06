Segnano Raspadori e Cambiaso ma all’ultima di Spalletti l’Italia si conferma stanca e troppo distratta in difesa

Sei già abituato a festeggiare le vittorie degli Azzurri, ma questa volta l’Italia lascia l’amaro in bocca. Nonostante i gol di Raspadori e Cambiaso, la prestazione contro la Moldova evidenzia ancora una volta le fragilità difensive e un ritmo troppo lento. La partita si conclude con un risultato positivo, ma il cammino verso la perfezione è ancora lungo: molte questioni devono essere affrontate prima di sognare grandi traguardi.

Nel saluto finale di Luciano Spalletti alla panchina azzurra, l'Italia supera la Moldova per 2-0, ma la prestazione lascia aperti molti interrogativi. A segno Raspadori e Cambiaso, ma la partita è tutt'altro che dominata dagli Azzurri, spesso messi in difficoltà da una Moldova ordinata e pericolosa. L'avvio è tutt'altro che convincente: al 9' Nicolaescu trova il gol del vantaggio, poi annullato dal VAR per fuorigioco. È il primo segnale d'allarme di una serata complicata. L'Italia si affida a iniziative individuali, ma fatica a costruire azioni fluide. Solo al 40' arriva il vantaggio con Raspadori, che sblocca il risultato su respinta della difesa moldava.