Seduto sul tetto dell' auto sfreccia davanti alla caserma per un video virale

Una notte di follia che si è trasformata in un incubo: due giovani, improvvisati "eroi" dei social, hanno sfidato le forze dell’ordine in un video virale, ma il risultato è stato ben diverso da quello sperato. Seduti sul tetto di un’auto in fuga davanti alla caserma, hanno rischiato grosso, finendo per imbattersi nella legge. Ecco come sono andate davvero le cose quella notte...

Hanno sfidato i carabinieri per realizzare un video da postare sui social per farsi belli con gli amici. E' finita nel peggiore dei modi la notte brava di due giovani residenti a Chioggia e Piove di Sacco. I militari dell'Arma della stazione di Piove di Sacco nella notte a cavallo tra il 9 e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Seduto sul tetto dell'auto sfreccia davanti alla caserma per un video virale

