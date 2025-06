Sedici ulivi ' a secco' innaffiati dai consiglieri di opposizione

Sedici ulivi secchi in piazza Matteotti tornano a vivere grazie all’intervento inatteso dei consiglieri di opposizione Raffaele Aveta e Italo Crisileo. Con dedizione e passione, i membri del Movimento 5 Stelle hanno deciso di prendersi cura di queste piante simbolo della nostra città, dimostrando come l’impegno civico possa fare la differenza. Domenica notte è nata una nuova speranza per il patrimonio verde locale, un gesto che invita tutti a riflettere sulla tutela dell’ambiente.

Piante di ulivo senza acqua in piazza Matteotti, ci pensano i consiglieri comunali Raffaele Aveta e Italo Crisileo. Domenica notte i due esponenti del gruppo "Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle", accompagnati da Nicola Tremamunno, attivista dello stesso Movimento, hanno provveduto a.

