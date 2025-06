Sedicenne violentata a casa di amici l' imputato | Non l' ho neanche sfiorata

Un caso che scuote la comunità: un giovane di 27 anni si proclama innocente, affermando di non aver mai toccato la ragazza, mentre l'accusa lo vede come responsabile di un grave atto. La vicenda evidenzia le sfide della giustizia nel distinguere tra testimonianze e prove concrete, lasciando aperte molte domande sulla verità e sulla tutela delle vittime. La parola alle prove e agli sviluppi del processo, per fare luce su questa intricata vicenda.

«Io non ho fatto nulla, quella ragazza non l'ho neanche sfiorata». E' la difesa di un 27enne, di origine guineana (difeso dall'avvocato Enrico Marignani), accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età nei confronti di una 16enne a cui avrebbe poi inviate delle minacce con l'intento di.

