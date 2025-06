Secondo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si registra tra giugno e agosto un aumento del 30-40% delle richieste di supporto psicologico genitoriale Non è un caso

L’estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche una crescente richiesta di supporto psicologico genitoriale, aumentata del 30-40% tra giugno e agosto secondo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Con le scuole chiuse e le vacanze di lunga durata, i genitori si trovano a gestire una vera e propria maratona familiare, fatta di sfide logistiche, economiche e emotive. In questo scenario, i consigli di esperti come Vincenzo Schettini diventano fondamentali per affrontare al meglio questa estate complicata.

M entre per milioni di bambini e ragazzi italiani sono iniziate le vacanze estive, per i loro genitori è iniziata una maratona organizzativa lunga 13 settimane. Con la scusa dei seggi, le scuole hanno infatti chiuso prestissimo e riapriranno solo a inizio settembre: gestire i figli in estate per molte famiglie è una sfida logistica, economica e anche psicologica. «Compiti per le vacanze? Spegnete il cellulare»: il consiglio di Vincenzo Schettini ai suoi studenti X Leggi anche › La petizione di WeWorld e Mammadimerda: «Cambiamo il calendario scolastico» Vacanze estive, per i genitori la sfida è economica, logistica, psicologica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Secondo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, si registra tra giugno e agosto un aumento del 30-40% delle richieste di supporto psicologico genitoriale. Non è un caso

In questa notizia si parla di: Secondo Ordine Psicologi Lombardia

Milan, Ordine: “Reijnders? Secondo me non lo vendono, ma se lo fanno …” - Franco Ordine, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione sulla situazione di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, durante un intervento su 'TeleLombardia'.

A circa due anni dall'attacco #Ransomware subìto (ottobre 2023 | Gruppo #noescape) il @GPDP_IT sanziona, per 30mila €, l'Ordine Degli Psicologi Della Lombardia. https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10134827… Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

ELEZIONI 2025: COME SI VOTA ONLINE? | News | OPL; AVVISO DI SELEZIONE - Commissioni giudicatrici Prove Pratiche Valutative - Prove Abilitanti ed Esami di Stato in Psicologia | News | OPL; Al via i servizi di Psicologia delle Cure Primarie nelle ASST | News | OPL.

Psicologi. Lombardia. Alle elezioni per l’Ordine non raggiunto il quorum. Rischio commissariamento - Gli sforzi di rinnovamento dell’Ordine Psicologi della Lombardia, visibili e riconosciuti da tutti in questi quattro anni, evidentemente non hanno garantito ...

Lombardia psicologo di base gratis: come richiederlo e come funziona - Nello specifico, secondo il servizio istituito dalla Regione Lombardia, lo psicologo di base è chiamato a garantire i bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini ...

Valentina Di Mattei nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (Opl) - Davide Baventore riconfermato Vicepresidente Ieri sera, presso la Casa della Psicologia in Piazza Castello 2 a ...