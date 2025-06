Secondo figlio in arrivo A sorpresa la vip mostra il pancino | belle notizie dalla vacanza

Una notizia che riempie di gioia il cuore degli appassionati di gossip: un’altra celebrity si prepara ad accogliere un nuovo arrivato! Dopo l’entusiasmante annuncio di Roberta Morise, anche un’altra star del piccolo schermo ha condiviso sui social il suo dolce segreto: un pancino appena accennato che anticipa una lieta attesa. Con un’estate all’insegna del relax e del mare, questa vip si prepara a vivere momenti indimenticabili con il suo nucleo famigliare, confermando che la felicità spesso arriva inaspettata.

Un’altra gravidanza, un secondo figlio in arrivo nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo l’annuncio in realtà anticiapto dal gossip di Roberta Morise, che a un anno dalla nascita del primo aspetta il fratellino sempre dal marito, lo chef stellato Enrico Bartolini, eccone un altro sempre dai social. Un’altra vip della televisione trascorrerà l’estate con il pancione, che ora è appena accennato. Si sta godendo una vacanza al mare e non appena ha pubblicato lo scatto di lei con indosso un costume intero giallo col pancino in evidenza e cappello coordinato in tono i fan sono esplosi di gioia. Con lei ci sono il marito calciatore, che ha sposato il 1 settembre 2014, e il loro primogenito, Leone, venuto al mondo l’8 settembre 2020, sei anni dopo le nozze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Secondo Figlio Arrivo Pancino

Claudia Dionigi incinta del secondo figlio tra gioie e difficoltà durante la villocentesi - Claudia Dionigi è di nuovo in attesa! L’ex corteggiatrice, già mamma della piccola Mariavittoria, ha annunciato con gioia l’arrivo del suo secondo figlio.

Cosa riportano altre fonti

Ve li ricordate a Claudia e Lorenzo a Uomini e Donne? Ora aspettano il secondo figlio; Buffon e Ilaria D'Amico, nuovo figlio in arrivo? Pancino sospetto e conferme indirette; “Ilaria D’Amico è incinta”: secondo figlio in arrivo per Gigi Buffon.

Buffon e Ilaria D'Amico, nuovo figlio in arrivo? Pancino sospetto e conferme indirette - e spesso le voci si diffondono prima che ci sia un annuncio ufficiale.

Roberta Morise di nuovo incinta, secondo figlio in arrivo per la conduttrice - prima un pancino sospetto sui social, poi un’ecografia apparsa tra le storie di Instagram.

Roberta Morise: nuova gravidanza ad un anno dall’arrivo del primogenito - Trovano conferma le voci su una nuova gravidanza per Roberta Morise, in dolce attesa del secondo bebè con lo chef Enrico Bartolini.