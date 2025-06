Seconda prova Maturità 2025 | le materie per tutti i licei e gli istituti tecnici durata e tracce

Il countdown per la Maturità 2025 è ufficialmente partito! Giovedì 19 giugno si svolgerà la seconda prova, un momento cruciale che mette alla prova le competenze specifiche di ogni indirizzo. Con materie come latino per il liceo classico e matematica per lo scientifico, questa prova rappresenta una sfida importante per gli studenti. Scopri tutte le materie, durata e peso sul voto finale: preparati al meglio per affrontarla con sicurezza.

Si terrà giovedì 19 giugno la prova scritta dell'esame di Maturità 2025. La prova si basa sulle materie d'indirizzo dei singoli corsi di studio: nel caso del liceo classico è stato sorteggiato il latino; per lo scientifico, c'è matematica. Ecco l'elenco di tutte le materie per i licei e gli istituti professionali, il valore della seconda prova scritta sul voto finale e la durata della stessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maturità ed esami di terza media: prova per 13.770 studenti salentini.

