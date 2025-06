Se state dalla parte di chi lo prende in quel posto… | polemica nelle Marche per la frase omofoba dell’assessore di FI

Una polemica infuocata scuote le Marche: durante una seduta regionale, un commento omofobo dell’assessore di Forza Italia, Stefano Aguzzi, ha scatenato proteste e scontri tra le parti. La frase, pronunciata in modo sottovoce ma con conseguenze dirompenti, ha acceso i riflettori su temi delicati di rispetto e dignità politica. La questione ora si trasforma in un confronto acceso tra chi difende la libertà di espressione e chi chiede rispetto reciproco, lasciando il pubblico a chiedersi: dove dobbiamo arrivare?

Botta e risposta (con tanto di frase omofoba ) durante la seduta del consiglio regionale delle Marche. Tutto comincia durante l’intervento del consigliere dem Romano Carancini quando, fuori microfono, l’assessore di Forza Italia, con delega al lavoro, Stefano Aguzzi, commenta: “Chi è che sta facendo arrabbiare Carancini?”. Immediata la bagarre con Carancini che, indispettito, replica: “Le battute l’assessore se le può mettere in un posto dove lui ritiene”. Per poi proseguire: “Non te lo puoi permettere, sei una persona scorretta. Vergognati”. La seduta viene sospesa per cinque minuti. Ma è fuori dalle telecamere che la situazione degenera ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se state dalla parte di chi lo prende in quel posto…”: polemica nelle Marche per la frase omofoba dell’assessore di FI

