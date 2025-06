Se non mi dai i soldi ti rompo la macchina parcheggiatore abusivo catanese minaccia un turista arrestato

Una scena di tensione a Catania: un parcheggiatore abusivo di 40 anni ha tentato di estorcere denaro a un turista ungherese, minacciandolo di danneggiare la sua auto. La situazione è degenerata davanti agli agenti, che hanno arrestato l’uomo per tentata estorsione. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi di affidarsi a figure illegali per il parcheggio. Per aggiornamenti e news quotidiane, iscriviti a DayItalianews!

Un parcheggiatore abusivo di 40 anni è stato arrestato a Catania per tentata estorsione ai danni di un turista ungherese. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Cristoforo Colombo, dove l'uomo ha preteso con aggressività 5 euro per un parcheggio su suolo pubblico, minacciando il turista che si rifiutava di pagare. "Se non mi dai i soldi, ti rompo la macchina", avrebbe urlato il catanese in dialetto, passando poi a un inglese stentato per farsi capire meglio: "No money, io rompere la macchina", mimando il gesto di frantumare un finestrino e colpendo violentemente l'auto, una vettura a noleggio utilizzata dal turista per visitare la città.

