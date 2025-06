Se la protesta arriva a Washington La minaccia di Trump

La tensione si accende a Washington mentre Donald Trump lancia un avvertimento deciso: chi osa protestare durante la parata militare del sabato verrà affrontato con "una forza molto pesante". La celebrazione, che segna i 250 anni dell’Esercito e il 79º compleanno, si trasforma così in un palcoscenico di confronti accesi, riflettendo le profonde divisioni che attraversano il Paese. La questione si fa sempre più complessa, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il presidente americano Donald Trump ha avvertito che eventuali manifestanti durante la parata militare di sabato a Washington saranno affrontati con "una forza molto pesante". "Quelli che vogliono protestare saranno accolti con molta forza", ha dichiarato dalla Casa Bianca, aggiungendo: "Sono persone che odiano il nostro Paese". La parata, organizzata per celebrare i 250 anni dell'Esercito statunitense e coincidente con il 79º compleanno di Trump, sarà accompagnata da imponenti misure di sicurezza, tra cui barriere già installate attorno alla Casa Bianca. Rivendicando lo spirito patriottico dell'iniziativa, Trump ha dichiarato: "Se non avessimo vinto la Seconda guerra mondiale, oggi parlereste tedesco o giapponese.

