Scuole Bendandi e Cova Lanzoni ‘sotto i ferri’

Faenza si anima di nuove opportunità per l’istruzione con investimenti concreti nelle scuole Bendandi e Cova Lanzoni. Oltre ai progetti PNRR già avviati, la recente approvazione comunale apre un nuovo capitolo di miglioramenti strutturali, sicurezza e funzionalità per gli studenti e il personale. Questi interventi rappresentano un passo deciso verso un futuro scolastico più sicuro e innovativo, contribuendo a rafforzare il tessuto educativo del territorio faentino.

Nuovi investimenti per l’edilizia scolastica faentina. Oltre ai progetti Pnrr che stanno interessando diverse strutture scolastiche del territorio manfredo, la scorsa settimana la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità di due interventi che interessano la scuola media Bendandi e la scuola media Cova Lanzoni (nella foto). Si tratta di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici ed in particolare, per la scuola Bendandi in via Ravegnana afferente all’istituto comprensivo San Rocco, il progetto prevede il ripristino del manto di copertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuole Bendandi e Cova Lanzoni ‘sotto i ferri’

In questa notizia si parla di: Bendandi Cova Lanzoni Scuole

Scuole Bendandi e Cova Lanzoni ‘sotto i ferri’; Scuola, cosa cambia. Tre reggenze nel territorio; Faenza, premiati i vincitori del concorso “Un poster per la pace 2024-25”.

Scuole Bendandi e Cova Lanzoni ‘sotto i ferri’ - Via libera della Giunta di Faenza ai lavori per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici per 370mila euro ...

Faenza. Cova-Lanzoni, il cantiere che non c’è. «L’azienda non ha svolto i lavori» - Lanzoni attende che partano i lavori per il secondo stralcio dell’adeguamento sismico del plesso.

Nuovamente installata la tensostruttura alle Lanzoni - Lanzoni, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Matteucci, sono iniziate le operazioni di montaggio della tensostruttura ...