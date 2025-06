Scuola la crociata contro i compiti che non serve a nessuno

scuola la crociata contro i compiti che non serve a nessuno. Ogni anno, tra proteste e indignazioni, si alza un coro unanime di genitori e commentatori che condannano gli esercizi estivi come un peso inutile. Ma è davvero così? È arrivato il momento di mettere in discussione questa battaglia e riflettere sul ruolo dei compiti nel processo di apprendimento e crescita dei nostri giovani.

Ogni fine anno scolastico, puntuale come una zanzara a Ferragosto, riappare il coro indignato contro i compiti delle vacanze. Genitori esasperati, opinionisti da salotto e influencer dell’educazione alzano i forconi contro il sistema scolastico oppressivo che osa assegnare esercizi estivi agli studenti di tutte le età . Si evocano traumi, si grida allo scandalo, si invocano infanzie rubate, si minaccia di mandarli in classe a settembre senza compiti, come se il problema in questo caso fosse del docente. Ecco, diciamolo chiaramente: questa crociata ha stancato. Ha stancato perché dimentica che la scuola non è una punizione, ma una palestra di libertà . 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scuola, la crociata contro i compiti che non serve a nessuno

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scuola, la crociata contro i compiti che non serve a nessuno; Torino, la crociata dell’11enne contro i compiti a casa: «Troppi esercizi, siamo stanchi»; Compiti per le vacanze: 4 genitori su 10 contrari.

Scuola, la crociata contro i compiti che non serve a nessuno - Tra la proposta “leggera” del professor Schettini e l’invito sempre valido di Osvaldo Poli a educare alla responsabilità senza paura, è t ...

Compiti per le vacanze, per 80% studenti il carico è eccessivo - circa 6 studenti su 10 abbiano continuato a ricevere compiti anche dopo la fine della scuola.

Quel che serve alla scuola - In primo luogo, una carriera che preveda crescenti compiti organizzativi e didattici al servizio della scuola e una crescita retributiva adeguata, legata all'impegno e alle capacità, non solo all ...