Scuola di sogni un viaggio di assoluto fascino negli archetipi dell’onirico

Benvenuti in un affascinante viaggio tra i misteri dell’inconscio, dove i sogni svelano i segreti più profondi della nostra esistenza. La scuola di sogni, attraverso le parole di Claudio Risé, ci invita a scoprire come le visioni notturne siano il riflesso delle nostre sfide e desideri più autentici. Un percorso che ci aiuta a comprendere meglio noi stessi e il senso nascosto delle nostre notti. Continua a leggere per immergerti in questa straordinaria esplorazione.

Il nuovo volume di Claudio Risé spiega come le visioni che arrivano nel sonno siano il teatro delle vicende della vita. Non a caso vengono da sempre studiate in tutte le culture. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Scuola di sogni», un viaggio di assoluto fascino negli archetipi dell’onirico

Approfondimenti da altre fonti

Caserta, danza protagonista il 7 giugno col saggio-spettacolo di More Dance Studios e Rossella Rocciola; Biennale dei licei artistici, primo premio al Damiani-Almeyda di Palermo; Le parole della preside del Giorgi di Brindisi, l'istituto frequentato da Luigi Marangio.