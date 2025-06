Scuola di Mirandola | docenti e personale ATA in stato di agitazione I sindacati | Chiediamo rispetto ascolto e giustizia

La scuola di Mirandola è in fermento: docenti e personale ATA si sono uniti in stato di agitazione, chiedendo rispetto, ascolto e giustizia. Cisl Scuola Emilia Centrale, Snals Confsal e Anief, rappresentanti delle categorie coinvolte, hanno deciso di scendere in piazza per difendere i propri diritti, dopo aver annunciato la mobilitazione al Prefetto di Modena. La situazione richiede attenzione e un pronto intervento per ristabilire un clima di dialogo costruttivo e collaborazione.

Cisl Scuola Emilia Centrale, Snals Confsal e Anief hanno proclamato lo stato di agitazione del personale docente e ATA della Direzione Didattica di Mirandola. La decisione, già comunicata al Prefetto di Modena, è stata presa su mandato delle rappresentanze sindacali unitarie dell’istituto. I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Scuola di Mirandola: docenti e personale ATA in stato di agitazione. I sindacati: “Chiediamo rispetto, ascolto e giustizia”

Approfondimenti da altre fonti

Nuova mensa scolastica per il plesso di Via Pietri; Una nuova mensa per la primaria ’Dante Alighieri’; Incendio in un’azienda a Mirandola (MO).

Scuola, cenerentola di Stato - una classe docente poco formata, personale precario e poco pagato, dotazioni tecnologiche quasi inesistenti.

Contratto scuola, aumenti medi di 124 euro e tutele al personale precario: cosa prevede - «Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della scuola — ha commentato —.

Scuola, Giannelli: Oltre 80% del personale scolastico è stato vaccinato" - sono gli assembramenti esterni" osserva il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Condividi "Oltre l'80% del personale scolastico è stato vaccinato".